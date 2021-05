Motoristas devem se atentar ao novo código de trânsito

Em meio as alterações aparecem algumas em que os motoristas devem se atentar como informações sobre campanhas de recall. Elas continuam com o prazo de um ano constando no licenciamento anual, mas passado um ano da inclusão desta informação no certificado, o veículo só poderá ser licenciado após realização do recall.

Em relação as provas, de acordo com o novo CTB não haverá mais um prazo de reagendamento para casos de reprovação, o candidato não precisará mais aguardar o prazo de 15 dias para reagendar a prova.

Conforme o CTB, a conversão à direita passa a ser permitida diante de sinal de trânsito vermelho, em local onde houver sinalização indicativa que permita a conversão.

Outro detalhe importante remete ao porte da CNH, da permissão para dirigir (PPD) ou da Autorização para Condução de Ciclomotor (ACC) na versão impressa ou digital não é mais necessário.

Entretanto, o documento só poderá ser dispensado caso o agente de trânsito consiga verificar no sistema que o condutor está habilitado.

Todas as alterações foram promovidas pela Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020.