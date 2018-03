Motoristas criticam demora em recapeamento na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães

José Augusto Oliveira utiliza a via com frequência e foi um que reclamou da morosidades dos serviços. “Estão trabalhando desde outubro do ano passado para asfaltar um trecho de 800 metros e até agora não terminaram. Para piorar, os locais onde já foi recuperado o asfalto existem buracos e não tem fiscalização. É o nosso dinheiro que está sendo empregado de forma inadequada”, disse.

Embora a obra demande algumas ações, a retirada dos tachões que separam a avenida também preocupa os motoristas. “Retiraram e como estão demorando para repor, condutores estão realizando ultrapassagens arriscadas. Não basta dar início aos serviços,.tem de fiscalizar e terminar os mais breve possível”, falou Poliana Silva.

Em busca de informações, a Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais foi procurada e informou que já foram executados 2.700m de guias e sarjetas e aplicadas 1.610 toneladas de massa asfáltica, que correspondem a 12.560 m², na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Esclareceu ainda que esta etapa do Programa Asfalto Novo será finalizada em 31 de março.