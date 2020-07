Motorista de caminhão morre em acidente na Vila Rosina

De acordo com informações da prefeitura, o veículo de grande porte parou ao atingir o muro de um estabelecimento. Antes atingiu um carro que estava estacionado na via.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do helicóptero águia da Polícia Militar, da Defesa Civil, do SAUR, do Departamento de Trânsito e da Guarda Municipal prestaram rápido apoio à ocorrência. Porém, o motorista acabou morrendo no local.

Uma perícia será feita para identificar as causas do acidente.