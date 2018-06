Motorista de caminhão cochila ao volante e cai em barranco

De acordo com a publicação feita pelo Jornal da Região, o condutor cochilou ao volante e perdeu o controle da direção do veículo antes de cair na ribanceira próximo ao quartel do 12º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha.

O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Um vídeo do resgate foi feito por um cidadão que passava pelo local e encaminhou ao jornal.