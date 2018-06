Motor antigo volta a ocupar novo Fiat Uno

Em vez de o Firefly 1.0 de 3 cilindros, a marca optou pelo antigo Fire 1.0 de 4 cilindros na versão de entrada, chamada de Attractive.

Com essa alteração, a opção mais moderna do Uno será exclusiva da configuração mais cara, a Drive. O carro também deixa de ser oferecido com motor 1.3.

A proposta da Fiat é que o Uno volte a ser considerado um carro de entrada da marca, como um complemento ao Mobi, para quem quer um pouco mais de espaço.

Novos preços

Uno Attractive – R$ 39.990

Uno Drive – R$ 42.990

Em 2016, quando o carro passou pela última atualização, houve uma grande divulgação dos motores Firefly. Mas agora a marca deixa de usar o 1.3, e troca o 1.0 da versão de entrada pelo antigo Fire que deixa o carro com menos potência e torque. A diferença não é grande, porém são 75 cavalos e 9,9 kgfm de torque, contra 77 cv e 10,9 kgfm do Firefly.

Em contrapartida, o Firefly entrega desempenho mais linear, melhor consumo de combustível e menor nível de vibrações.

O que será oferecido nas duas versões

De acordo com a Fiat, o Uno Attractive é equipado de série com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, retrovisores com setas indicadoras de troca de faixa, faróis com mascara negra e volante com regulagem de altura.

Como em outros carros da marca, é possível adicionar dois pacotes opcionais: o primeiro que traz que traz limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro temporizado, apelidado de Kit Visibilidade sai por R$ 499,00. Já o Pack Connect que adiciona rádio Connect integrado com Bluetooth, função Audio Streaming e entradas USB e auxiliar custa R$ 1.890,00.

A versão Drive continua a ser equipada com direção elétrica, palhetas flat blade, ar-condicionado, além de travas e vidros dianteiros elétricos. O carro pode ficar mais equipado com a inclusão de alguns pacotes de equipamentos. O veículo pode vir com o sistema Live On por R$ 2.500 ou com outros dois kits.

O Connect Plus oferece alarme, chave canivete e rádio integrado Connect ao valor de R$ 2.500,00 e o Comfort Plus, de R$ 2.950, adiciona faróis de neblina, retrovisores externos elétricos com tilt down, assistente de partida em rampa, controles eletrônicos de tração e estabilidade, 3º apoio de cabeça do banco traseiro, banco traseiro bipartido e sensor de monitoramento dos pneus.