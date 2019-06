Motociclista morreu atropelada na Rodovia Anhanguera

A Guarda Civil Metropolitana que trafegava pela via para atender outra ocorrência foi quem prestou os primeiros socorros e sinalizou o local para evitar outros acidentes.

De acordo com os guardas, dois carros se envolveram em uma batida no acostamento da rodovia. A motociclista que vinha logo atrás, tentou desviar, mas acabou se desequilibrando, caiu debaixo do ônibus e acabou atropelada. Com ferimentos no tórax e pescoço, ela morreu ainda no local.