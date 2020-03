Motociclista morreu ao cair em via Perimetral

Segundo consta no boletim de ocorrência, Patrick Henrique Vale da Silva, de 25 anos, trafegava pela via sentido Laranjeiras e a moto derrapou em uma mancha de óleo na pista.

Com a queda, ele bateu a cabeça fortemente contra o chão. O motociclista chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital de Caieiras.

Ele foi velado na tarde desta sexta-feira, 13, no velório municipal. Muitos amigos estiveram no local com suas motos para homenagear Patrick e sua família.

As causas do acidente serão apuradas pela polícia.