Mortes por febre amarela faz Mairiporã decretar calamidade na saúde

Com a decisão tomada pelo prefeito Antônio Ayacida, o município tem permissão para utilizar verbas para as horas extras de servidores envolvidos em campanhas de vacinação e a compra de repelentes para moradores que não podem tomar a vacina.

O decreto vale por 180 dias e permite ainda a entrada forçada em imóveis, no caso de recusa, para fiscalização e combate aos mosquitos transmissores da febre. Possibilita ainda a contratação emergencial de mão de obra e serviços para ações de pulverização contra os mosquitos que transmitem a doença. Com a medida, servidores de outros setores podem ser remanejados para atender o aumento na demanda na área de saúde.

De acordo com o governo municipal, além de vacinar toda a população, o prefeitura vai focar o controle dos mosquitos para evitar que o Aedes aegypti, presente na área urbana, passe a transmitir a doença.

Até agora, a morte de quase 100 macacos com o vírus indicam que as vítimas adquiriram a forma silvestre da febre amarela, transmitida por mosquitos como o Haemagogus.

Região

Na tarde de terça-feira, 16, a morte de um morador de Caieiras por febre amarela foi confirmada. Por fazer divisa com Mairiporã, assim como Franco da Rocha, esses municípios intensificaram a campanha de vacina contra a doença.

A imunização é a única forma de prevenção da febre amarela. Durante essa semana, as equipes da Vigilância Epidemiológica de Caieiras estarão na Estação da CPTM sentido Francisco Morato, das 17 às 22 horas, realizando a intensificação e no bairro de Santa Inês, das 8 às 13 horas, além das Unidades de Saúde de Laranjeiras, do Jardim Vera Tereza e no CIAS, das 8 às 17 horas.

Em Franco da Rocha, equipes do setor de Vigilância Epidemiológica estarão em postos como a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, 24 horas, que fica na Avenida Liberdade, nº 250, Centro, e no Terminal Leste, localizado na rua Cavalheiro Ângelo Sestini, dos dias 15 a 19 de janeiro, realizando a vacinação das 8 às 18 horas.

Também é possível se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde, conforme o horário da sala de vacinação de cada uma.

Quem estiver passando pelo Terminal Leste também poderá se imunizar contra a doença, entre os dias 16 a 19 de janeiro, das 8h às 19h