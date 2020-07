Mortes por Covid-19 diminuem no Estado de São Paulo

De acordo com os dados divulgados, na capital paulista a queda no número de mortes foi ainda mais pronunciada, chegando a 27% no mesmo período.

O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, chamou a atenção para um aspecto importante vivido em São Paulo no enfrentamento a pandemia. “É a primeira vez que o interior do estado apresenta queda nas internações de doentes por Covid-19. Observando o cenário paulista, só tivemos três regiões no estado que tiveram aumento nas internações ao longo deste período, Araçatuba 13%, Bauru 18% e Franca com 20%. No geral houve melhora significativa pela primeira vez no interior com queda nas internações”, observou Vinholi.

Paralelamente a estes dados, informou o secretário, “chegamos ao mais baixo índice de letalidade no estado, 4,47%. Isso significa tanto o aumento na testagem diagnóstica como na qualidade da saúde em todo o estado. Se tínhamos no dia 2 de junho cerca de 20 leitos por cem mil habitantes, chegamos na sexta-feira a 30 e hoje já estamos com 33 leitos. São índices similares ao da Alemanha e são impactantes ao que se diz respeito à nossa capacidade hospitalar”, completou Vinholi.

Nas três regiões do estado ainda na fase vermelha, Franca, Piracicaba e Ribeirão Preto, a gestão estadual realizou investimento na capacidade hospitalar, dobrando esta última em cada uma delas. Além disso, ao longo dessa próxima semana serão implementados cem novos leitos.

Quanto à situação na Capital, segue avançando no enfrentamento do vírus e na retomada da economia, assim como a Grande SP e a região da Baixada Santidsta, que continuam respeitando os critérios estabelecidos pelo Plano SP.

As regiões que estão na fase laranja, como Vale do Paraíba, Sorocaba e Vale do Ribeira, também receberão novos leitos ao longo desta semana, em especial o Vale do Ribeira e o Hospital Regional de Registro, que até o início da próxima semana receberão 8 novos leitos, totalizando dez leitos e oferecendo atendimento médico a todos que necessitarem, concluiu o secretário Vinholi.

Caieiras e região, permanecem na fase laranja do Plano São Paulo.