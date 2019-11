Morte por suspeita de meningite está sendo apurada

De acordo com a prefeitura, procurada pela reportagem do Regional News, a criança estudava na EMEMI Alfeu de Marco, na Vila dos Pinheiros, e apesar de confirmada a morte, ressalta que ainda é uma suspeita e que o laudo conclusivo deve sair dentro de 30 dias.

Diante disso, a Secretaria de Educação acionou a Vigilância Epidemiológica do município, que tomou todas as medidas necessárias que envolveram: a higienização da escola e a medicação dos alunos da mesma turma da criança, bem como dos funcionários que tinham contato mais próximo com ela.

Ainda segundo a prefeitura, a fim de esclarecer os pais sobre o ocorrido, a Vigilância Epidemiológica fez uma reunião com os eles, sanando todas as eventuais dúvidas.

A nota encaminhada finaliza com a prefeitura se solidarizando com a família e reforçando que está à disposição para mais esclarecimentos.