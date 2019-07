Morre o jornalista Juarez Soares, o “China”

O jornalista ganhou notoriedade a na TV Bandeirantes, onde trabalhou por 11 anos ao lado de Luciano do Valle, no programa Show do Esporte. Ainda na emissora, Juarez chegaria a ser o diretor de Esportes, participando ainda da cobertura de três Copas do Mundo – 1986, no México, 1990, na Itália, e 1994, nos Estados Unidos – como comentarista e como responsável pela cobertura jornalística da Seleção Brasileira.

Paralelo ao trabalha na rádio e na televisão, “China” também atuou como jornalista em outros veículos de mídia, como nos jornais Folha da Manhã e Mundo Esportivo e no site de esportes do portal Terra.