Moringa, milagrosa e natural

Um número cada vez maior de estudos científicos associa a ingestão da moringa com inúmeros benefícios, como a normalização da pressão arterial, redução dos níveis de glicose e do colesterol. Alivia as dores das articulações devido ao seu efeito anti-inflamatório, além de fortalecer os músculos e ossos. Fortalece o sistema imunológico, o que faz aumentar as defesas naturais do corpo e melhora certas funções mentais, como memória e capacidade de aprendizagem.

É indicada ainda no combate da anemia pelo seu alto teor em ferro. Protege o fígado e os rins, proporciona energia e ajuda em casos de asmas. No campo da estética, a planta estimula o crescimento do cabelo e embeleza e regenera a pele.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista para uso da moringa como fins medicinais.