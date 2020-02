Moradores voltam a relatar barulho de máquinas

Na ocasião, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou que providências seriam tomadas. Porém, de acordo com Victor Hugo Pinto, um dos residentes do local, a questão além de não ter sido resolvida, se agravou com a chegada de novas máquinas. “Entendemos que todos precisam trabalhar, mas precisam encontrar uma maneira para não incomodar os moradores”, reclamou.

Novamente o prefeito Gersinho Romero foi procurado e voltou a afirmar que pediu aos operadores de máquinas que tenham mais prudência. Também disse que irá fazer um muro de contenção entre os imóveis e o terreno que fazem fundo com o depósito da prefeitura para eliminar o ruído que atinge as casas mais próximas.