Moradores pedem solução para obras em ruas de bairros

No primeiro bairro citado, a questão envolve a construção de um muro de arrimo no final da Rua Aparecida. Essa obra foi reivindicada pelos moradores e está sendo feita. “Acredito que entre dois e três meses, vamos entregar esse muro a população. Inclusive vai melhorar a mobilidade dentro do bairro já que a Avenida Aparecida será interligada com a Rua Kátia”, explicou Gersinho.

O outro caso envolve um pedido de recapeamento para a Rua Joaquim Crema, na Vila Rosina. “Muitas vias estão sendo recapeada e nossa ainda não. Gostaríamos de saber se irão disponibilizar esse serviço aqui também”, questionou Douglas Oliveira.

De acordo com o prefeito, a via está na programação para receber um novo asfalto. “Já estão trabalhando em outras ruas do bairro e logo essa também será contemplada”, revelou.