Moradores do Jd São Francisco na lama

Fotos: Arquivo pessoal

O bairro, um dos mais antigos da cidade, enfrenta problemas de enchentes

por causa do empreendimento “Swiss Park”

Há anos o bairro Jardim São Francisco, tradicional pelo tempo de existência e pelos moradores, enfrentam enchentes constantes quando a época é de chuva e temporais. Desde 2019, o bairro recebe resíduos do empreendimento residencial “Swiss Park”, que está localizado na parte alta da Avenida João Martins Ramos, nas proximidades. Assim um novo agravo para os moradores após o início das obras que, quando chove, faz as águas da enchente levarem o barro para dentro das casas e também ao campo de futebol, impossibilitando as atividades por semanas ou meses. Com as chuvas do domingo, mais uma vez a água barrenta invadiu as casas e o campo. Os munícipes intensificaram as reclamações nas redes sociais, e pedem uma solução da Prefeitura de Caieiras.

O mês de outubro está sendo marcado pelas fortes chuvas que atingem o Estado de São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado (CGE), na capital paulista, o acumulado de chuvas dos oito primeiros dias foi 65% maior que o esperado para todo o mês de outubro. Com 211 mm de chuva, a cidade já bateu os 126,6 mm previstos para os 31 dias do mês.

As cidades de Santo André e Franco da Rocha, também já registraram chuva maior que a média de outubro. Os meteorologistas da Defesa Civil afirmam que a média destas cidades é de 128,5 mm, enquanto desde o início do mês já choveu 188 mm em Santo André e 232 mm em Franco da Rocha. Nas últimas 72 horas as cidades registraram 105 mm e 119 mm respectivamente.

Em Franco da Rocha, a chuva ocasionou pontos de alagamento no centro da cidade. Na Avenida Pacaembu três imóveis foram atingidos por um deslizamento de terra; uma casa desabou e outras duas ficaram interditadas. Já na Rua Lucas Vieira um talude escorregou e bloqueou a via. Até o momento não há registro de vítimas na cidade.

Em Caieiras, houve pontos de alagamento em diversas ruas da cidade. As águas também atingiram o Teatro Municipal da cidade. Na cidade de Taboão da Serra um imóvel desabou na manhã desta segunda-feira. O local estava em reforma e não haviam pessoas no momento do desmoronamento. Duas casas vizinhas foram interditadas pela Defesa Civil municipal.

Na Capital e Grande São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou 47 chamados para quedas de árvores, 37 para desmoronamentos e 86 para enchentes.

O CGE segue monitorando as condições meteorológicas no Estado de São Paulo. A Defesa Civil estadual aguarda o pedido dos municípios para encaminhar ajuda humanitária às famílias desalojadas.