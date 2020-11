Moradores do bairro Cascata pedem socorro

Dentre os apontamentos feitos estão a falta de água potável, saneamento básico, iluminação pública, ruas e logradouros regularizados com CEP, nome e número residencial, pavimentação em todas as ruas, linha de ônibus destinada a atender o bairro de forma integral, segurança e unidades escolares.

João Santos Silva reside no bairro é um dos que cobram melhorias. “Cascata é o nome do último bairro do município de Francisco Morato e é constituído pela maioria dos seus moradores residindo em chácaras e sítios. Vivemos próximo da natureza e da sua exuberante beleza, mas ao mesmo tempo distante dos benefícios, direitos e recursos estipulados por lei para esta cidade”, declarou.

Segundo ele, é uma localidade com grande potencial turístico, porém não há o devido incentivo por parte das autoridades competentes. “Pagamos contas e impostos como em qualquer outra cidade, porém não temos contrapartida. Falta água potável, saneamento, iluminação e demais benefícios que outros bairros dispõem. A situação só não é pior porque os próprios moradores fazem manutenção quando podem”, revelou.

A falta de muitos serviços acaba por acarretar em vários outros problemas. “Sem ruas pavimentadas, as entregas ficam prejudicadas. Os jovens e crianças também sofrem com a ausência de creche, escola pública, ginásio de esportes, cultura e lazer. Não é justo com nossa comunidade”, declarou Sebastião Cirino Pereira.

Em busca de uma resposta para as questões apontadas, o jornal Regional News entrou com a prefeitura de Francisco Morato.

A assessoria de imprensa informou que nos últimos quatro anos a municipalidade se empenhou para colocar as contas em dia e, principalmente, resolver problemas crônicos e históricos da cidade que colocavam a vida da população moratense em risco, além de concluir a revitalização das principais vias com recapeamento e pavimentação em áreas concentradas predominantemente na região central.

Paralelamente elaborou projetos de pavimentação e iluminação pública na região do Jardim Alegria, que também contempla o bairro Cascata. Enquanto isso, a Secretaria de Obras realiza rotineiramente os serviços de zeladoria das vias e espaços públicos e manutenção das vias de terra no local.

Concluiu informando que o bairro é atendido na principal via de acesso pelos serviços de coleta de lixo com a disponibilidade de caçambas coletivas e que os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário são de competência da Sabesp, que será acionada na futura execução do projeto.