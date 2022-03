Moradores de condomínio se revoltam com resposta da Caixa

As unidades fazem parte de um programa que envolve a Caixa Econômica Federal que foi procurada para se manifestar sobre a matéria e dentre as informações prestadas alegou que todas as famílias residentes do bloco D, interditado pela Defesa Civil, tinham sido realocadas em outras unidades ou estavam recebendo o auxílio moradia.

Tão logo a matéria foi publicada, vários mutuários entraram em contato com o jornal Regional News demonstrando descontentamento e revolta com o esclarecimento dado pela Caixa.

Jamile dos Santos Fontana foi uma das primeiras a mostrar sua indignação. “Estava vendo essa matéria e achei lamentável a Caixa falar que está dando apoio. Há anos eles foram notificados pela antiga administradora sobre o problema, mandaram engenheiros aqui e os mesmos falaram que não havia risco algum do bloco D cair. Fizeram um paliativo e assim ficou”, disse. “Na verdade, a Caixa se isentou das responsabilidades dela com esses condomínios há anos, principalmente no que tange ao financeiro. Ela nunca cumpriu o que manda o contrato, de assumir as inadimplências após o terceiro mês de atraso. Isso nunca aconteceu. O condomínio tem uma condição financeira bem delicada porque a Caixa é a nossa maior inadimplente”, completou.

Também revoltado, Alberto Santos Prado, criticou o posicionamento da instituição. “A Caixa não fala com a verdade. Até hoje não tomou nenhuma providência. Estamos completamente abandonados e esquecidos”, falou. “Fui morar em um quartinho pequeno com minha esposa até que a Caixa conseguisse outro apartamento. Quando resolveu, tive que arcar com mudanças, arrumar pisos, encanamento, parte elétrica, vaso sanitário e pia, enquanto o meu estava em perfeito estado de conservação”, concluiu.

Renato Martins Lemes também mora no condomínio e não gostou da resposta. “Nós estamos sem nenhuma informação do que realmente aconteceu. Simplesmente interditaram o bloco e retiraram as 16 famílias. Não estamos recebendo nenhum aluguel e isso já está indo para quase dois meses”, relatou.

Em razão das críticas recebidas, a assessoria de imprensa da Caixa voltou a ser procurada. Desta vez, informou que todos os moradores do Bloco D do Condomínio Vitória IV já foram atendidos em suas necessidades pela Administradora contratada. Os beneficiários do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) puderam optar por receber o auxílio moradia ou por realocação em outros imóveis do Programa na região.

Concluiu a nota esclarecendo que no caso de eventuais dúvidas os beneficiários podem entrar em contato com a Administradora pelo telefone (17) 98214-5619 , ou presencialmente no residencial (sextas-feiras das 10h às 13h) e no endereço: Rua Agenor Meira, 14-10, Centro, Bauru/SP.