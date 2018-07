Moradores cobram serviços prometidos pela prefeitura

A situação da quadra permanece sendo a mais complicada de ser resolvida. Não à toa, essa é uma circunstância que já dura quase oito anos sem definição. A conclusão da obra ainda é esperada com grande expectativa e mesmo tendo sido realizado alguns serviços, o espaço continua sem terminar e sem condições de ser utilizado pelos moradores. “Mesmo fazendo anos que prometem uma solução para essa quadra e nunca foi feito, acreditamos que um dia sai. Seria muito bom para os moradores daqui, pois não temos muita opção de lazer a não ser a quadra e o campo”, falou Gabriel Marques.

Teve também quem apontou não acreditar mais nas promessas da prefeitura. “Não é só a quadra. O bairro está esquecido. Agora só priorizam melhorias para o Jardim Morro Grande e os loteamentos novos. Nós mesmos, continuamos abandonados”, declarou um cidadãos que preferiu não se identificar.

Quanto a Rua Bento Ferreira da Silva, a situação só piorou desde agosto de 2017 foi prometido pela prefeitura melhorias. “Prometeram benfeitorias, mas nada foi feito. Agora, tem até carro abandonado no meio da via. Sem contar o esgoto que corre céu aberto causando mal cheiro e cada vez mais abrindo um buraco entre o meio fio e a rua”, disse Lucas Aparecido.

No ano passado quando a prefeitura foi procurada para se manifestar, informou que a quadra tinha várias questões a serem resolvidas, mas que um plano de trabalho seria realizado. Sobre a via, também prometeu providências que, segundo os moradores, não foram realizadas.

Por essa razão, a municipalidade voltou a ser procurada. Desta vez explicou que o esgoto da Rua Bento Ferreira da Silva trata-se de responsabilidade da Sabesp e que a companhia foi notificada para sanar o problema.

A Sabesp explicou que, apesar de estudos estarem em andamento sobre esse assunto, no local não existe rede coletora, portanto cada um tem de cuidar do seu esgoto implantando fossa séptica e evitando que seja despejado na via de forma irregular.

Ainda sobre a via, a prefeitura informou que incluiu na programação uma operação tapa-buracos no local e em relação ao abandono de veículos, o departamento de trânsito já foi acionado para verificar.

Em relação a quadra, a assessoria de imprensa da municipalidade informou que em 2007 a área, tanto campo de futebol quanto a quadra de esportes, teve seu uso concedido a Associação Morro Grande Futebol Clube pelo período de 10 anos. Não havendo interesse na manutenção da permissão de uso a Secretaria Municipal de Educação solicitou a Procuradoria o cancelamento da mesma e solicitou a elaboração de um projeto para futura reforma e desenvolvimento de atividades junto aos alunos das escolas.