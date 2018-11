Moradores cobram recapeamento da Rua São Paulo

Para Vinicius de Oliveira que trabalha com entregas, passar pela via com sua motocicleta é sempre um sofrimento. “Tem muitas deformidades no asfalto. Ao menor descuido e a queda é inevitável. As vezes até prefiro passar por vias paralelas e acessar a Rua São Paulo apenas próximo ao número da entrega”, declarou.

A situação é ainda mais complicada no cruzamento com outras ruas devido a presença de saliências, buracos com água parada e os vários remendos que a rua recebeu como forma de minimizar os problemas. Um desses trechos pode ser observado no entroncamento com a Rua São Vicente. “Um motorista desavisado que passar esse trecho, certamente terá prejuízos com seu veículo. Quem mora ou conhece, até reduz, mas quem não é da cidade acaba batendo parte de baixo do carro no asfalto em razão dessas deformidades da via”, disse Caio Araújo.

A questão demanda uma ação da prefeitura até mesmo para evitar que se agrave ainda mais, já que em algumas partes da rua já é possível ver o paralelepípedo devido o asfalto que se soltou. “Informalmente já falei com algumas pessoas da prefeitura e, como a Secretaria de Obras fica próxima a rua, eles conhecem a situação. Parecem que vão mexer, mas não disseram quando”, disse Evandro César.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito de Caieiras, Gerson Romero, foi procurado e classificou como ruim mesmo o asfalto da rua. “Os moradores tem razão. Realmente o negócio por lá está ruim. O asfalto está péssimo e os cruzamento com ruas paralelas horríveis. Assim com em outros lugares, há programação de obras para essa e outras ruas da cidade. Aos poucos o município vai se ajeitando”, considerou Gersinho.