Moradores cobram mais segurança para bairros de Francisco Morato

A ação dos criminosos foi filmada por uma câmera de segurança e divulgada nas redes sociais, mostra quando dois elementos chegam para assaltar uma mulher que estava dentro do seu carro.

Pelas imagens gravadas também é possível ver ela resistindo ao assalto e sendo arrastada pelo veículo conduzido por um dos assaltantes que ao dar ré e sem controle da direção, acabou batendo o carro no muro de uma residência.

Em busca de ajuda, um morador encaminhou o link do vídeo a reportagem do RN e denunciou a falta de segurança que atinge também bairros como Jardim Primavera e Jardim Flórida, entre outros.

“Precisamos da divulgação desse vídeo e providências por parte das autoridades policiais da cidade. O Primavera, Água Vermelha e Flórida eram bairros considerados tranquilos até tempos atrás. Mas agora, está atraindo pessoas suspeitas que realizam rachas de motos e carros”, disse o denunciante que não será identificado para evitar represálias.

Segundo ele, os moradores precisam de um policiamento ostensivo. “Está ficando feio nossos bairros por aqui. Como temos crianças na escola, professores, posto de saúde do lado, essa questão preocupa muito”, relatou.

Na postagem feita no Facebook, comentários chamaram atenção para os assaltos naquela região de Francisco Morato. “Podem ser os que estavam de ‘saidinha’. Eu mesma fui assaltada no dia anterior aqui na frente da minha casa e o ladrão estava armado. Essa ‘saidinha’ só existe para nós, pessoas de bem, ficarmos com medo”, escreveu.

A vítima foi procurada para se manifestar sobre a questão, mas preferiu não se manifestar.

A Polícia Militar foi procurada e esclareceu que realiza o policiamento ostensivo e preventivo em toda cidade realizando ações específicas e de reforço conforme critérios técnicos e sistemas inteligentes utilizados pela corporação que apontam locais, dias, horas e circunstâncias com maiores necessidades.

Em relação as quadrilhas que agem constantemente e os crimes ocorridos, pediu que a Polícia Civil fosse consultada por ser a única e competente, conforme legislação vigente, que pode adotar medidas efetivas, investigar e identificar os criminosos pedindo a justiça a prisão dos envolvidos.