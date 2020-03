Moradores cobram iluminação e limpeza em praça pública

Mariane de Assis Batista, reside no local, e fala dos problemas existentes na área de lazer. “A questão da luz é de extrema necessidade resolver”, declarou.

Ela também cita a falta do playground prometido. “Foi prometido e estava no projeto a colocação do playground nessa parte da praça, mas apenas essa semana foi colocado duas balanças e um gira-gira. Instalaram um playground na rua debaixo e onde mais tem crianças, colocaram apenas esses aparelhos. Os moradores questionam porque o projeto foi alterado”, relata Mariane.

A limpeza e corte do mato do local também foram cobrados pela população em razão dos pernilongos e aparecimento de outros bichos.

Em resposta a reclamação, o prefeito Gersinho Romero informou que a limpeza será feita imediatamente, mas que a instalação de iluminação demanda um projeto e será feita pela secretaria responsável.