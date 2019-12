Moradores cobram fiscalização e providências em bairro

Os moradores do Jardim Monte Alegre, em Caieiras, estão reclamando da falta de ação do setor de Fiscalização da prefeitura em relação a um comércio de distribuição de cimento que fica nas proximidades do bairro. As críticas consistem no pó do material que se espalha pela calçada, entope a boca-de-lobo e gera outros contratempos aos cidadãos.