Morador de Franco da Rocha é encontrado morto após entrar no mar

Neste domingo, 4, o corpo do rapaz foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros que contava com o apoio da polícia local e dos familiares na busca. Foram quatro dias de busca no mar em terra firme.

Em 2 de setembro, uma prima postou uma foto dele nas redes sociais pedindo ajuda e informando o desaparecimento.

Hitalo deixa um filho de aproximadamente 2 anos.

