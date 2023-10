Monroe e Callas: duelo verbal sobre dramas femininos

Foto: Mark AB Fotos

Espetáculo mostra dialógo fictício entre duas das maiores mulheres do século XX

Em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, região central de São Paulo, “Parabéns Sr. Presidente In Concert” narra um fato histórico real mesclado à uma trama ficcional envolvendo Marilyn Monroe e Maria Callas que aconteceu em 19 de maio de 1962, em Nova York.

Naquela noite a festa de 45 anos do presidente americano John F. Kennedy reuniu 15 mil pessoas no Madison Square Garden. Um evento monumental que contou com a presença da nata da política da época, assim como da arte, cultura, empresariado e populares.

A festa/show/evento teve como ponto alto a apresentação de Marilyn Monroe, diva do cinema, cantando e sussurando “Happy Birthday Mister President”, interpretação que entrou para a “história da cultura americana, aclamada e parodiada até os dias de hoje”.

Por sua vez, Maria Callas, uma das maiores cantoras líricas de todos os tempos, conhecida por ser indomável, geniosa e intempestiva saiu ovacionada pelos 15 mil presentes após interpretar as árias “Habanera” e “Siguidilha”, da ópera “Carmen”, do compositor Georges Bizet.

O encontro real entre Monroe e Callas nos camarins do MSG não teria sido muito agradável no qual a cantora não foi nada carinhosa com a atriz.

A partir daí, o dramaturgo Fernando Duarte fez uma imersão na ficção mostrando Callas indo ao camarim de Monroe e lá “as duas divas de temperamentos opostos abrem o coração, trocam segredos, convesam sobre a vida enquanto tomam champanhe, cantam e por um breve momento podem ser elas mesmas”.

No palco Vannessa Gerbeli (Callas) e Ju Knust (Monroe) dão vida a estes icones, que vivenciaram dramas pessoais, permeados por infelicidade e tragédias. Marilyn Monroe faleceu dois meses após sua presença na festa de John Kennedy.

Segundo o autor Fernando Duarte, a proposta inicial é apresentar duas grandes mulheres em um evento histórico, no entanto, quando elas fazem essa conexão, tiram as máscaras, saem do pedestal, a plateia passa a conhecer as mulheres por trás do mito.

“Enquanto conversam e cantam a plateia vai conhecendo seus segredos, as alegrias, as dores. Antes de serem artistas, são duas mulheres normais falando sobre questões universais que todas as mulheres conversam ao longo da vida. A Marilyn falando sobre a violência doméstica que sofreu ou a Callas sobre a pressão do padrão estético, poderiam ser duas mulheres em 2023, em plena era digital sofrendo as mesmas pressões. O mundo mudou muito, o ser humano mudou muito pouco”, conclui o dramaturgo.

SERVIÇO

Parabéns Sr. Presidente In Concert

Idealização e dramaturgia: Fernando Duarte

Direção: Fernando Philbert

Elenco: Vanessa Gerbeli e Ju Knust

Até: 28 de outubro

Sextas, sábados e domingos – 19 horas

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

Lotação: 144 lugares

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo

Inf: www.sympla.com.br

Ingressos a partir de R$ 40,00