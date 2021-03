Modelo caieirense representa o Brasil em concurso

Linda e admirável, ela conversou com o jornal Regional News e contou um pouco sobre seu trabalho. “Já na adolescência eu era alta e as pessoas diziam que eu deveria ser modelo. Mas eu não gostava. Era magra e alta e não gostava de usar salto. Porém, de tanto falarem, resolvi ir atrás para saber como essa vida de modelo”, disse Karina.

Seu primeiro desfile ocorreu no Centro Cultural de Caieiras. “Participei, mas odiei devido a maquiagem e o cabelo. Antigamente era tudo diferente do que existe hoje. Foram tantos empecilhos que eu tinha desistido dessa carreira”, declarou.

Anos mais tarde, acreditando que era coisa do destino e se apoiando na insistência das pessoas mais próximas, Karina voltou a se interessar e desta vez resolveu encara de outra maneira. “Resolvi ir atrás de verdade e fiz cursos na HDA. Depois aceitei fazer um Book da Agência Bravo e foi assim que os caminhos se abriram para mim. Comecei a fazer comerciais como figurante e cheguei a ser bailarina no Faustão”, revelou Karina, que também desfilou na São Paulo Fashion Week e fez comercial para a marca Pantene no México.

A chegada da modelo caieirense no Top Model Off The World foi possível após sua participação no Miss Intercontinental alguns anos atrás. “Fui premiada com três faixas, embora não tenha ganhado o concurso. Após alguns anos conversando com pessoas que participou daquele evento, fui convidada a participar desse me 2021. Primeiro perguntei se me aceitariam sendo mãe e por conta da minha idade. Como permitiam, não pensei muito e aceitei representar o Brasil”, falou.

“Estou muito feliz por levar o nome de Caieiras mundo afora. Espero também servir de exemplo para aqueles que acham que as pessoas mais humildes não têm sucesso na vida. Mostrei que é possível, basta escolher o caminho certo. Foram anos de luta, mas consegui”.

Karina finalizou a entrevista fazendo agradecimentos. “Quero agradecer a Deus e minha família por tudo isso. Um reconhecimento especial a todos que estão me seguindo e torcendo por mim. Encerro com muita gratidão a meu pai que esteve do meu lado sempre me apoiando aqui e agora no céu”, concluiu.