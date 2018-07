Mobi 2019 Velocity – versão especial traz ótima relação custo benefício

A versão ainda possui de série faróis com máscara negra, ESS (sinalização de frenagem de emergência), quadro de instrumentos com Iluminação LED, display digital de 3,5 polegadas, ar condicionado, direção elétrica, HCSS (partida a frio sem tanque auxiliar), kit visibilidade, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas nas portas, regulagem de altura do volante, revestimento externo da coluna B e console entre os bancos dianteiros.

A série especial traz um benefício claro para os clientes. O valor original dos conteúdos se comprados como acessórios é de aproximadamente R$5.000. Como VeloCITY, o preço é de R$ 2.500, ou seja, um desconto de 50%. Assim, é possível escolher uma série especial com importantes itens de conforto, segurança, tecnologia, e que trazem ainda mais personalidade ao Mobi com preço de oferta a partir de R$ 44.990,00.

Versões do Fiat Mobi

Mobi Easy

Oferece de série o motor Fire 1.0 EVO 8V Flex, faróis com máscara negra, ESS (sinalização de frenagem de emergência), quadro de instrumentos com Iluminação LED e display digital de 3,5 polegadas, entre outros itens. Pode ser equipada com desembaçador com ar quente como opcional ou com o Kit Functional, composto por vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento, pré-disposição para rádio, desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro e travas elétricas nas portas.

Preço: a partir de R$ 32.590,00

Mobi Easy Comfort

Uma das novidade da linha 2019 do Mobi, a versão conta com o que há na Easy, além de ar condicionado e rodas de aço de 14”. A Easy Comfort reforça a vocação do modelo para ser uma carro democrático e versátil, e que oferece conforto e tecnologia na medida certa para cada perfil de cliente.

Preço: a partir de R$ 35.690,00

Mobi Like

Além dos equipamentos da Easy Comfort, essa versão conta de série com vidros elétricos dianteiros, travas elétricas nas portas, direção hidráulica, regulagem de altura do volante, revestimento externo da coluna B e console entre os bancos dianteiros. O cliente pode optar ainda por agregar ao carro os pacote de opcionais já conhecidos Kit Connect e Kit Live On, que agora possui uma segunda entrada USB com capacidade de leitura de mídia, ou ainda o novo Kit Comfort, com faróis de neblina, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura, retrovisores e maçanetas na cor do veículo e comando interno para abertura do porta-malas e do tanque de combustível.

Preço: a partir de R$ 38.890,00

Mobi Way

Tem caracterização aventureira e maior altura do solo. Essa versão pode ser equipada com os kits Connect e Live On.

Preço: a partir de R$ 40.690,00

Mobi Way Extreme

A nova série especial complementa a gama de conteúdos presentes na versão Way e traz uma caracterização exclusiva, além de tecnologias que facilitam ainda mais o dia a dia dos proprietários. Em destaque os retrovisores internos com câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

Com o pack especial Extreme, que custa apenas R$ 2.800, a versão Way oferece ainda revestimento interno escurecido, que confere mais sofisticação, badge de identificação Extreme, retrovisores externos em cinza fosco, rádio com Bluetooth, entradas USB, auxiliar e SD Card, pré-disposição para som (alto falantes, tweeter e antena), faróis de neblina e rodas de liga leve 5.5 de 14″ com pintura exclusiva, além de limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro.

Preço: a partir de R$ 43.490,00

Mobi Drive

Além dos conteúdos presentes na versão Like, traz o eficiente motor 1.0 Firefly 6V Flex, direção elétrica e kit visibilidade de série. Os pacotes disponíveis são os Connect, Live On e Kit Tech, que traz banco traseiro bipartido, personalização interna no tecido dos bancos, alças de segurança traseiras e dianteira do lado do passageiro, apoia pé para o motorista, bolsa porta-revista no encosto dos bancos dianteiros, porta-óculos e console de teto com espelho auxiliar.

Preço: a partir de R$ 43.590,00

Mobi Drive GSR

Agrega à versão Drive o moderno e eficiente câmbio automatizado GSR, e o quadro de instrumento em TFT de alta resolução de série. Também pode ser equipada com os kits Connect, Live On e Tech.

Preço: a partir de R$ 46.990,00