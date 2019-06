Mitsubishi Outlander é destaque com três opções de motores e muito espaço

Estilo e personalidade

O Mitsubishi Outlander é um SUV elegante, repleto de tecnologia, e ainda reune muito bem esportividade, requinte e conforto, com o adicional de ser um legítimo 4×4.

Equipado com o que há de mais moderno, este SUV traz tecnologia de ponta em todos os detalhes, como o inteligente piloto automático adaptativo (ACC), o dispositivo de frenagem autônoma que reduz o risco de colisão dianteira através do radar (FCM), a tração Multi Select 4WD, além do aviso de mudança involuntária de faixa (LDW), que reforçam a preocupação com os ocupantes e tornam a condução do veículo mais segura. A presença desses recursos garantiu ao SUV o prêmio máximo de segurança automotiva nos principais institutos do mundo.

Equipado com Comfort Pack, o SUV traz câmera de ré e sensores de estacionamento, acendimento automático dos faróis e chuva. Para uma comodidade ainda maior, ar-condicionado Dual Zone, teto solar com fechamento automático e função antiesmagamento, além do prático sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), que avisa ao motorista quando é necessário calibrar os pneus do veículo, garante segurança e eficiência.

Conferindo charme e sofisticação na parte externa, o Outlander é equipado com Shark Fin Antenna, antena tipo barbatana de tubarão e acabamento Black Piano com detalhe cromado, que confere ao interior muito requinte, luxo e sofisticação.

Toda a tecnologia do Outlander está presente também em seu interior, com um completo sistema multimídia com tela Touch Screen de 7” sensível ao toque, Apple Car Play e Android Auto, que permite uma conexão prática e fácil com os smartphones.

Os modelos HPE-S possuem o moderno sistema Auto High Beam. Com esse importante recurso, não é necessário alternar entre feixes baixos e altos quando estiver dirigindo em locais com pouca iluminação. Os faróis se ajustam automaticamente, o que aumenta a segurança e evita ofuscamento dos motoristas no sentido contrário.

Além disso, essas versões vêm equipadas com o moderno Freio de Estacionamento Eletrônico com Auto Hold. Depois de estacionar o veículo, basta acionar um botão para ativar os freios de estacionamento. Já o Auto Hold é prático para o dia a dia. Quando estiver parado em um semáforo, por exemplo, o motorista pode acioná-lo para liberar o pé do pedal de freio. Para destravar, basta voltar a acelerar. Esta ação se repetirá em toda parada do veículo automaticamente, desde que se deixe o botão acionado.

Força, potência e tecnologia

A versão 2.0L é equipada com motor MIVEC 2.0L, 16 válvulas, SOHC, com 160 cv e 20,1Kgf.m a 4.200 rpm em alumínio. Mais leve, proporciona economia de combustível e menor nível de emissões de CO2.

Já a versão V6 traz o potente motor MIVEC 3.0L V6, 24 válvulas, SOHC, de 240 cv e 31 Kgf.m a 3.750 rpm, com mais agilidade, especialmente nas saídas e ultrapassagens, e muito confortável para as longas viagens.

O motor MIVEC 2.2L turbo diesel tem turbo compressor de geometria variável, que proporciona maior torque e economia de combustível. São quatro cilindros em linha, 16 válvulas, DOHC com injeção direta Common Rail e intercooler com potência de 165 cv e 36,7 Kgf.m de torque entre 1.500 e 2.750 rpm.

O modelo passou por um rigoroso teste real de consumo: foi de São Paulo a Brasília sem precisar reabastecer. No total, foram percorridos 1.161 quilômetros, utilizando 58,48 litros de combustível, fazendo a média de 19,85 km/l.

O sistema Eco Mode proporciona economia de combustível e menor nível de emissões de CO2. Através do botão localizado no painel central, o motorista poderá acionar o modo de condução econômica onde o sistema atua diretamente na performance do veículo em conjunto com o ar-condicionado, e com isso, monitorar sua forma de condução em tempo real através do painel de instrumentos.

Design sofisticado

O Mitsubishi Outlander chama a atenção por onde passa graças a seu design inovador, com grade cromada e desenho arrojado dos para-lamas e para-choque dianteiro, com entradas de ar, os faróis de neblina e a iluminação diurna (DRL) incorporados.

O aerofólio tem brake light integrado e, nas versões top, um friso cromado contorna os vidros laterais e destaca a linha de cintura alta, transmitindo a modernidade do design. O acabamento cromado na tampa do porta-malas integra as lanternas em led, o que reforça o visual arrojado deste SUV. O rack de teto na cor prata está integrado na aerodinâmica e as maçanetas cromadas da versão top ressalta o design sofisticado e dão um toque especial na parte externa.

O amplo espaço interno conta com o acabamento Black Wood. O volante tem uma empunhadura anatômica e confortável, o que torna a dirigibilidade mais prazerosa. Vem equipado com controles de áudio e piloto automático integrados, garantindo praticidade para o dia a dia.

Além da aparência moderna e agressiva, o Outlander tem diversos recursos que deixam este SUV mais silencioso e prazeroso para a condução. O ótimo isolamento acústico é o grande destaque, o que proporciona um conforto tanto na versão diesel como gasolina. Os amortecedores traseiros têm calibração pensada para enfrentar imperfeições nos asfalto e no off-road, gerando mais estabilidade, principalmente em curvas. A direção com assistência elétrica é leve gera respostas rápidas e precisas em qualquer situação.

Confortável e funcional

O espaço interno do Outlander traz comandos de fácil acesso para o motorista e passageiros, como o ar-condicionado Dual Zone, além da praticidade do porta-malas com abertura e fechamento automáticos (nas versões HPE e HPE-S).

Para destravar as portas, basta estar com a chave Smart Keyless no bolso ou em uma bolsa, e pressionar o botão na maçaneta para que o veículo seja destravado. Para dar a partida, um simples toque no botão Start/Stop Engine. Ao sair do veículo e travar as portas, automaticamente os espelhos retrovisores são rebatidos. Já o espelho retrovisor interno é eletrocrômico, que evita o ofuscamento do motorista proporcionando segurança e conforto.

Tecnologia inteligente

O Outlander vem com um pacote completo quando o assunto é segurança, tecnologia e praticidade:

ACC (Adaptive Cruise Control)

O piloto automático adaptativo vai muito além do piloto automático convencional. O motorista programa a velocidade que deseja andar e a distancia que pretende ficar do veículo à frente, caso algum outro veículo em mais lento entre na sua frente, o Outlander reduz a velocidade automaticamente e mantém a distância. Se o veículo da frente frear, o Outlander acompanha a frenagem, auxiliando o motorista a manter a distância programada. Quando a pista fica livre novamente, volta à velocidade inicial.

FCM (Foward Collision Mitigation)

O sistema FCM foi aprimorado e agora utiliza câmera e radar a laser para identificar veículos e pedestres à frente com maior precisão. Ao entrar em distância de risco, o sistema ativa um alarme sonoro e um aviso luminoso no display central solicitando ao motorista uma ação de frenagem. Caso entre em uma distância de colisão, o sistema aplica automaticamente força de frenagem.

LDW (Lane Departure Warning)

O sistema de alerta de mudança de faixa sinaliza sonoramente, e no painel, caso o motorista mude de faixa involuntariamente.

ASC (Active Stability Control)

O controle de estabilidade ativo garante a perfeita trajetória em curvas, principalmente em pisos de baixa aderência, mantendo o veículo na posição ideal.

ATC (Active Traction Control)

O controle ativo de tração evita o escorregamento em curvas ou arrancadas.

HSA (Hill Start Assistance)

O sistema impede que o veículo ande para trás ou para frente em partidas em rampa, freando automaticamente as rodas e facilitando as manobras.

Design com eficiência

O desenvolvimento do Outlander passou por um processo rigoroso de aperfeiçoamento para deixar este SUV ainda melhor desde a estreia da primeira geração. A sua construção utiliza aços especiais de alta resistência e o projeto moderno e inovador resulta em baixo coeficiente de penetração aerodinâmica, que proporciona um menor nível de ruídos, baixo consumo, maior estabilidade e excelente performance.

Os motores têm bloco, cabeçote e cárter de alumínio. As versões HPE-S são equipados com transmissão automática de seis marchas com sistema sequencial Sports Mode, que garante maximização do torque do motor e maior prazer ao dirigir. Além disso, possuem o exclusivo INVECS-II 6ª/T-S, que analisa o modo de dirigir de cada motorista, tornando as trocas de marcha muito mais suaves. O Outlander 2.0L possui a transmissão CVT de 8ª geração e INVECS III com mais torque e simulação de 6 marchas.

Para uma condução esportiva, Paddle Shifters estão posicionados atrás do volante. Com tamanho generoso, permitem a troca de marchas manual, deixando a sensação de dirigir ainda mais prazerosa.

Function and Relaxing Cockpit

Conforto para o motorista e espaço de sobra para toda a família. O interior do Outlander é equipado com painel Soft Touch com revestimento em couro. Os bancos dianteiros, em couro, têm aquecimento e o do motorista conta com regulagem elétrica.

Com o prático ar condicionado Dual Zone, cada lado do interior do veículo pode ter sua temperatura programada separadamente. Além disso, o Outlander possui 12 pontos de refrigeração espalhados pela cabine, deixando o interior sempre agradável para todas as pessoas.

O Outlander traz também bastante praticidade: são 15 porta objetos, 10 porta-copos, oito luzes de cortesia, além de dois pontos de energia. O painel de instrumentos é moderno e tem display em LCD colorido de alto contraste, com computador de bordo e 13 funções.

A segunda fileira de bancos é deslizante em até 250 mm, o que garante um conforto ainda maior para os passageiros. Os bancos da terceira fileira são equipados com o Hide & Seat, rebatíveis e que ficam embutidos no assoalho, deixando um espaço livre ainda maior para o porta-malas, que tem capacidade de 798 litros com cinco passageiros e pode chegar a 1.625 litros com os bancos rebatidos.

Em um veículo pensado para toda a família, o Outlander tem dois pontos com Isofix, que facilitam e dão mais segurança na fixação de cadeirinhas infantis.

Projeto e segurança

Desde a concepção do veículo, a Mitsubishi Motors pensa em todos os detalhes para garantir conforto e segurança. O veículo foi projetado sob o conceito RISE de deformação controlada e os pedais e a coluna de direção são colapsíveis. Os cintos de segurança são de três pontos para os sete ocupantes e os dianteiros têm pré-tensionador e limitador de força.

A utilização de aços especiais de alta resistência e baixa espessura contribuem para diminuir o peso do veículo e colaboram para baixar o centro de gravidade e proporcionar uma estabilidade ainda maior.

Para garantir ainda mais segurança, o Outlander é equipado com nove airbags: dianteiros, cortina, laterais e de joelho para o motorista.

Prova de toda essa tecnologia empregada em favor da segurança é a mais alta classificação em três dos mais renomados institutos: Euro NCAP, ANCAP, JNCAP e IIHS Top Safety Pick +, que concederam cinco estrelas ao Outlander.

Tecnologia 4×4

O Outlander carrega todo o DNA da Mitsubishi Motors no que há de melhor em segurança e estabilidade. O sistema de tração é o Multi Select 4WD, com acionamento por botão tipo Push/Leave e três modos de operação: Eco, Auto e Lock.

A posição Eco permite uma maior economia de combustível, pois mantém o sistema preferencialmente em 4×2. Mas, caso necessário, a tração 4×4 é acionada automaticamente, garantindo mais segurança.

A posição Auto é um 4×4 ativo, onde os sensores garantem uma melhor distribuição da tração entre os eixos e é voltada para todo tipo de terreno, trazendo mais segurança em uma pilotagem esportiva. A posição Lock é a 4×4 em tempo integral, ideal para situações fora de estrada e pisos de baixa aderência.

Um veículo de alto desempenho tem que ter um sistema de frenagem capaz de proporcionar estabilidade e segurança. O Outlander é equipado com freio a disco nas quatro rodas, ventilados na dianteira, e um gerenciamento eletrônico de alta tecnologia, com ABS, EBD e BAS.

As rodas são de liga leve 18” e pneus 225/55R18 que garantem a melhor aderência nas pistas, sem comprometer a vocação off-road em terrenos acidentados. O Outlander tem ainda um excelente raio de giro, com apenas 5,3 metros, ideal para manobras em garagens e lugares com pouco espaço.

Cores

O Outlander está disponível nas concessionárias de todo o país, nas cores: Prata Sterling Metálico, Marrom Quartz Metálico, Azul Cosmic Metálico, Vermelho Orient Metálico, Cinza Titanium Metálico, Branco Pearl Perolizado e Preto Pearl Perolizado.

Para a tranquilidade dos proprietários, o Outlander tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, além da MitRevisão com preço fixo.