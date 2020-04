Missão prazerosa e sombria

É ele quem corre atrás da notícia, apura e informa e não se aproveita da desgraça dos outros para disseminar falsas notícias. Pelo menos é assim que funciona com aqueles que levam a carreira a sério, como é o caso do Jornal Regional News. Mas o momento pede mais brio para encarar situações que as vezes chegam a enojar.

Vejamos o que estamos passando com tantas críticas disparadas aos meios de comunicação que o jornalista nem sempre compartilha da mesma ideologia. Mas, por ser empregado e depender desse trabalho para sustento do seu lar, se vê obrigado a cumprir tarefas.

A questão, é que perante essa pandemia, com muitos profissionais encarando a situação pela primeira vez, precisa ficar claro que todos estão do mesmo barco. Estamos diante da maior crise da história da saúde pública no Brasil, e se permanecerem as diferenças e contrariedade de ações, nossas chances de sobreviver a tudo isso só diminuem.

É o momento de todos falarem ou pelo menos tentarem falar a mesma língua. Agora, não tem Palmeiras, não tem Corinthians. Nem direita ou esquerda. Muito menos Bolsonaro ou Lula. Tampouco Globo ou Record. Não deve existir lado nessa história.

A imprensa deve ser livre para trabalhar e ser punida se acusar sem provas ou desrespeitar a Lei.

Por essas e outras, atuar na área da comunicação continua sendo uma tarefa para poucos. Isso envolve também a falta de valorização, seja pelas ameaças ou por tantas outras vertentes. Por isso, seguir carreira exige gostar do que faz para encarar essa missão que consegue ser prazerosa e sombria ao mesmo tempo.

Mas sigamos, ainda que sejamos ameaçados, cobrados e, muitas vezes execrados. Afinal, escolhemos fazer bem à sociedade fazendo do jornalismo um instrumento para o reforço da democracia, da tolerância, do equilíbrio na diversidade de ideias e opiniões sempre de modo coerente e, principalmente, da liberdade de pensar, sem prejudicar aqueles a quem defendemos.