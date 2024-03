Mirem-se no exemplo das mulheres latinas

Foto: Deco Brito

Atriz Rose Germano homenageia duas grandes mulheres latino-americanas

Março é o mês das mulheres. Dezenas de homenagens são feitas a elas das mais variadas formas: shows, exposições, performances e espetáculos teatrais. Dois monólogos em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes até abril lançam novo olhar sobre a vida e obra de duas mulheres latino-americanas, cujas obras influenciaram a história, não só de seus países, mas de toda a humanidade.

Protagonizadas pela atriz paraibana Rose Germano as montagens trazem textos os quais abordam “temas como a valorização dos povos oriundos de outras culturas, a difusão da cultura latina, a vida, o amor e a morte”.

“Violeta Parra em dez cantos”, fala da cantora, compositora, artista plástica e ceramista chilena Violeta Parra (1917-1967). Falecida jovem, aos 49 anos, Parra é considerada a mais importante folclorista e fundadora da música popular chilena.

Por sua vez, “Frida Kahlo a Deusa Tehuana”, traz para o palco vida e obra da pintora mexicana Frida Kalho (1907-1954). Assim como Parra, a mexicana faleceu muito jovem aos 47 anos.

Segundo Rose Germano há similaridades entre as culturas latino-americanas e a brasileira, sobretudo a nordestina. “Sou de Riacho do Meio, uma cidadezinha do interior da Paraíba. Foi aí que me inspirei, nesse povo guerreiro, nas histórias de mulheres cheias de vida e coragem. Viver Frida e Violeta é encarar a vida e a morte com a mesma grandeza”, diz.

Com dramaturgia da própria Rose Germano e do diretor teatral Luiz Antônio Rocha, “Frida Kalho, a Deusa Tehuana” teve a primeira montagem em 2014, sendo necessário um intenso trabalho de pesquisa. Rocha e Germano foram ao México conhecer o “Museu Frida Kahlo, Museu Diego Rivera e a Fundação Dolores Olmedo Patiño que abriga grande parte das obras do casal. Foram as cidades de Teothihuacan e Oaxaca, onde adquiriram dos artesãos locais e antiquários, todas as peças que compõem o figurino do espetáculo. Visitaram e conheceram a fundo a sua história para finalmente encontrar a Frida que queriam revelar”

Já quem assina a dramaturgia de “Violeta Parra em dez cantos” é o premiado roteirista e diretor Luís Alberto de Abreu.

“Quando trazemos a voz de uma mulher latina como protagonista, estamos trazendo à luz a cultura latina que, durante muitos anos, foi apagada pela imposição de uma cultura que não é genuinamente a nossa, e sim dos nossos colonizadores”, conta Luiz Antônio Rocha, que assina a encenação dos dois trabalhos.

SERVIÇO

Violeta Parra em Dez Cantos

Dramaturgia: Luís Alberto de Abreu

Direção: Luiz Antônio Rocha

Atuação: Rose Germano

Direção Musical: Aline Gonçalves

Músico: Bruno Menegatti

Duração: 60 minutos

Recomendação: 12 anos

Gênero: Drama

Temporada: de 24 de fevereiro a 28 de abril. Sábados, às 20h e domingos, às 19h.

Ingressos: R$120 – R$ 60 meia

Vendas pelo site: https://bileto.sympla.com.br/event/89840/d/231713/s/1575096

Bilheteria abre duas horas antes do espetáculo

Teatro Itália Bandeirantes – 290 lugares

Av. Ipiranga, 344 – República – São Paulo

Frida Kahlo a Deusa Tehuana

Dramaturgia: Luiz Antônio Rocha e Rose Germano

Encenação: Luiz Antônio Rocha

Atuação: Rose Germano

Músico: Bruno Menegatti

Duração: 60 minutos

Recomendação: 16 anos

Gênero: Drama

Temporada: de 29 de fevereiro a 26 de abril. Quintas e sextas-feiras, às 20h.

Ingressos: R$120 | R$ 60 meia

Vendas pelo site: https://bileto.sympla.com.br/event/89762/d/231334/s/1573396

Bilheteria abre duas horas antes do espetáculo

