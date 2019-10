Mirante do Parque, moradia e lazer em um único lugar

O Mirante do Parque, lançado em 5 de outubro, é o primeiro empreendimento feito pela Construtora Elecon e LMDB Incorporadora no município de Caieiras. As empresas, participantes do mesmo grupo econômico, possuem empreendimentos em construção na cidade de Bragança Paulista, Cotia, Embu Guaçu, atualmente.

João Montalvão, coordenador de vendas dos apartamentos, explicou a escolha de Caieiras para receber esse novo produto do grupo. Segundo ele, a análise da demanda de mercado imobiliária, atrelado a posição geográfica da cidade e, principalmente, as particularidades de localização, dimensões e tipografia do terreno preponderaram para a escolha em questão. “Foram vários os fatores somado a proposta de aquisição e parceria para a área onde está se implantando o empreendimento”, delineou.

De acordo com João, a receptividade tem surpreendido e isso já desperta interesse nas empresas em novos projetos para Caieiras. “Em face da receptividade do mercado e da administração pública local, há interesse por parte das empresas em desenvolverem outro projeto habitacional na cidade. Há algumas áreas já sendo objetos de estudo, todavia, nada formalizado por enquanto”, revelou.

O lançamento oficial do empreendimento foi acompanhado por Sergio Lafraia, sócio e administrador da Construtora Elecon/LMDB, Carlos Bressiani, João Luiz Montalvão, da Montalvão Imoveis, Silvia e Ricardo Bressiani, parceiros do empreendimento e proprietários do terreno onde está sendo edificado o Mirante do Parque.

Mirante do Parque

O Mirante do Parque trata-se de projeto minuciosamente elaborado para atender a demanda existente no mercado imobiliária de Caieiras e região, voltado a agregar “Vida e Lazer”, com áreas de uso privativo que acomode confortavelmente uma residência, aliada a áreas de lazer com quadra esportiva, piscina, brinquedoteca, bicicletário, salão de festas, churrasqueiras, área gourmet, área fitness, paisagismo e portaria.

Ainda configura como diferencial local de extrema facilidade de acesso, com vista panorâmica privilegiada, próximo a centro comercial completo com supermercados importantes, postos de combustível, Habib’s, Mcdonald’s e Subway.