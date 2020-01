Ministério da Saúde confirma nove casos suspeitos de coronavírus no Brasil

Até o momento a situação é a seguinte no País:

9 casos suspeitos

33 notificações

0 casos prováveis e 0 confirmados

4 casos descartados

20 excluídos

Os casos suspeitos estão localizados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Ceará.

“Nenhum de nós tem possibilidade de dizer com que velocidade esse possível surto irá se desenvolver no país. No momento atual, faremos uma campanha de recomendações do mesmo modo que fazemos no caso da influenza.”, disse João Gabbardo dos Reis, secretário-executivo do Ministério da Saúde.

Ele ainda informou que não existe nenhuma decisão de interferência no carnaval devido ao vírus. Por enquanto, não haverá bloqueio de passageiros da China nos aeroportos. Há recomendações do governo chinês para que as pessoas não saiam de lá.

Mais informações serão divulgadas em breve.