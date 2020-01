Milton Nascimento no Espaço das Américas

O cantor e compositor ‘mineiroca’ (nascido no Rio, mas radicado em Minas Gerais) canta hoje e amanhã no encerramento da turnê “Clube da Esquina”. Como se sabe o famoso clube surgiu nos anos 70, fruto dos vários encontros de músicos mineiros que eram realizados na esquina das ruas Divinópolis com Paraisópolis no bairro de Santa Tereza, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte.

Entre outros o Clube da Esquina revelou Tavinho Moura, Flávio Venturini, Beto Guedes, Fernando Brant e Toninho Horta. Do primeiro álbum, “Travessia” (1967) até o mais recente “Tamarear” (2014) foram dezenas de canções compostas e gravadas, além das inúmeras parcerias com grandes nomes da música brasileira e internacional como Elis Regina, Gal Costa, Jorge Ben Jor, Caetano Veloso, Chico Buarque, Paul Simon, Peter Gabriel e Duran Duran.

Tendo excursionado por todos os continentes o cantor já recebeu inúmeras premiações sendo a mais importante o Grammy na categoria Best World Music Álbum em 1997. Entre tantos discos legais destacam-se “Milagre dos Peixes”, (1973), “Geraes” (1976), “Clube da Esquina 2” (1978), “A Barca dos Amantes” (1986), “Tambores de Minas” (1997) e “Crooner” (1999). No repertório não devem faltar “Travessia”, “Canção da América” e “Maria Maria”. Imperdível.

Serviço

Milton Nascimento

Dias 17 e 18 de janeiro

Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795

www.espacodasamericas.com.br