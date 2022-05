Milton Gonçalves morreu aos 88 anos

Segundo a família, ele morreu em casa, por consequências de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC.

O velório acontecerá nesta terça-feira (31) no Theatro Municipal, no Centro da cidade. O horário ainda não foi divulgado.

Milton Gonçalves

Milton Gonçalves (Monte Santo de Minas, 9 de dezembro de 1933 – Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022) foi um ator, diretor, cantor, dublador e produtor brasileiro. Era casado com Oda Gonçalves desde 1966, com quem tem três filhos, incluindo o ator Maurício Gonçalves. Morreu aos 88 anos, em decorrência de problemas relacionados a um AVC ocorrido em 2020.

Começou a carreira em São Paulo. Milton trabalhava como gráfico quando, um dia, depois de assistir à peça A Mão do Macaco, a convite do ator Egídio Écio, saiu maravilhado. Tratou de entrar logo para um clube de teatro amador, do qual passou para um grupo profissional.

O ator venceu preconceitos e lutou pelo reconhecimento do trabalho dos negros.

Ele foi também o primeiro brasileiro a apresentar uma categoria na cerimônia de premiação do Emmy Internacional em 2006.

