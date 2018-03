Mil e uma da agrimônia

Seu chá, feito com as flores e folhas, é indicado em casos de diarreia, distúrbios gastrointestinais, enxaqueca, cálculo renal, catarro, cistite, cólicas e doenças do sangue.

Externamente, por meio de gargarejo, atua na higiene bucal, dor de garganta, amigdalite e rouquidão. Já as compressas tratam as inflamações na pele, dores musculares, feridas e abcessos.

É contraindicada em casos de constipação e o uso exagerado provoca náuseas e vômitos. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da agrimônia para fins medicinais.