Michael Jackson para sempre em nossos corações

Michael Jackson é homenageado pelos fãs de várias formas e, provavelmente, uma das mais impressionantes é feita pelo cantor, compositor e dançarino Rodrigo Teaser. Apaixonado pelo Rei do Pop desde criança, o rapaz criou um espetáculo no qual emula a coreografia, música e alma de Michael Jackson. O mais impressionante é que ele mesmo interpreta as canções, sem playbacks ou dublagens, uma vez que seu timbre é bem próximo ao do astro americano.

Teaser sobe ao palco do Tom Brasil neste domingo, 28, fazendo o “Tributo ao Rei do Pop” o qual traz a direção de Lavelle Smith, coreógrafo que trabalhou com o próprio Michael Jackson.

O alto nível do espetáculo já foi presenciado por centenas de pessoas em vários estados do Brasil e também do exterior. Teaser levou seu tributo à República Tcheca, sendo o único brasileiro a se apresentar no Festival DNY Mesta Kladna e também duas vezes no programa de maior audiência do Chile. No setlist não ficarão de foram grandes hits como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White” entre outros. Uma noite que promete encantar o público, ávido por voltar à normalidade e a fim de conferir grandes shows que foram suspensos por mais de 18 meses.

O Tom Brasil seguirá os protocolos, sendo necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Serviço

Rodrigo Teaser – Tributo

ao Rei do Pop

Dia 28 de novembro – 21 horas

Classificação: 16 anos

Onde: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 45,50

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/rodrigo-teaser-2/