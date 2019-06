Michael Jackson mais vivo que nunca

Considerado um dos maiores nomes da história da música o Rei do Pop está sendo homenageado em vários países.

Uma dessas homenagens acontece neste final de semana no Tom Brasil. A casa da zona sul paulistana recebe, em duas noites, o show “Tributo ao Rei do Pop” no qual o cantor, compositor e dançarino Rodrigo Teaser replica no palco a performance, indumentária, dança e sobretudo a música de Michael Jackson.

A semelhança vocal e física de Teaser com Michael Jackson chegam a impressionar. Tudo isso graças ao amor e dedicação do brasileiro ao cantor de “Billy Jean”.

Como resultado temos um espetáculo de alto nível que já percorreu várias cidades do Brasil, tendo inclusive, rolado duas vezes na edição de 2017 do Rock in Rio. Respeitado por público e crítica o show teve, por algum tempo, a presença de Lavelle Smith Jr, coreógrafo do próprio Michael Jackson.

Acompanhado por uma banda afiadíssima ao vivo, efeitos especiais, jogo de luzes, bailarinos, e é claro, os arranjos e trocas de figurinos são elementos já conhecidos que compõem o espetáculo que marcou milhares de pessoas. “Beat It”, “Black or White”, “I’ll Be There”, “Thriller” e “Billie Jean”, entre outras faixas estão no vasto repertório deste tributo.

Rodrigo Teaser prepara para breve seu primeiro EP com músicas autorais trazendo influências de Black Music americana

“Este EP será recheado de referências músicas que amo como o R&B. Quero inovar e trazer para o Brasil o pop que fazem lá fora, com toda sua qualidade musical mas cantado em português, acredito que temos que valorizar nossa cultura e nossa língua, dentro disto tenho encontrado pelo caminho profissionais que pensam como eu. Conto os minutos para lançar e mostrar ao meu público um trabalho feito com tanto amor e dedicação”, diz o cantor.

Um espetáculo para encher os olhos numa justa homenagem a Michael Jackson

Serviço

Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop

Dias 29, às 22 horas, e 30 de junho, às 19 horas

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio

Censura: 16 anos

Ingressos: De R$ 80,00 a R$ 200,00

www.grupotombrasil.com.br