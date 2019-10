Metrô abre 220 vagas para Aprendiz Senai

As vagas são divididas em quatro cursos: assistente administrativo (70 vagas); eletricista de manutenção eletroeletrônica (96); mecânico de manutenção (29) e mecânico de usinagem (25). Também haverá vagas reservadas a candidatos com deficiência. São 4 vagas exclusivas no curso de assistentes administrativo; 6 vagas para eletricista de manutenção eletroeletrônica; 2 para mecânico de usinagem e 2 para mecânico de manutenção.

As inscrições para assistente administrativo devem ser feitas diretamente na Escola Senai “Anchieta”, na rua Gandavo, 550, na Vila Mariana. Já as inscrições para as vagas de eletricista e mecânico de manutenção e de usinagem, devem ser feitas exclusivamente na unidade “Roberto Simonsen”, localizada na rua Monsenhor Andrade, 298, no Brás.

O curso tem duração de dois anos e os aprovados receberão formação teórica, prática e profissional no Senai, numa jornada de 4 horas diárias, recebendo bolsa-auxílio de R$ 598,80 mensais.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no site www.metro.sp.gov.br.