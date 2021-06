Mesmo com a segunda dose da vacina, idosos devem manter os cuidados

Como lidar com a ansiedade dos idosos em ter a vida normalizada depois da aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid? Segundo a psicóloga do Residencial Club Leger, instituição voltada ao acolhimento das pessoas da terceira idade, Daniela Bernardes, é preciso ter bastante atenção à informação passada a estas pessoas. A vacinação, por si só, não garante o retorno ao convívio com parentes e amigos. Os cuidados sanitários e o afastamento social continuam sendo fundamentais neste processo.