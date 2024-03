Mês de março é marcado por três cores de conscientização

O já conhecido “calendário colorido” é utilizado por campanhas nacionais para chamar atenção em relação a doenças importantes. Nesse mês de março, o calendário traz três cores distintas. Cada uma delas têm um significado, mas todas buscam alertar para os cuidados e para a prevenção de doenças com alta incidência entre os brasileiros.

As três cores destacadas no mês de março são o Amarelo, o Azul-Marinho e o Lilás. O Amarelo faz referência à conscientização sobre a Endometriose, doença crônica que acomete mulheres. Outra doença com alta prevalência entre o público feminino por todo país é o câncer de colo de útero, representado pela cor Lilás. Já o Azul-Marinho se refere a conscientização sobre o câncer colorretal ou câncer de intestino, segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA.