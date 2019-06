Merlin e o Rei Arthur encontram Raul Seixas

De acordo com Leme Garcia o universo medieval, de luta e magia que o espetáculo traz é incrivelmente contemporâneo. “Apesar de ser uma lenda muito antiga e conhecida no mundo inteira, eu e Márcia fizemos questão de colocar um paralelo entre a história da fundação da Távola Redonda e os tempos que vivemos hoje, no Brasil e no mundo. Então, é uma peça muito atual. Fala muito, política e socialmente, do momento em que estamos vivendo”, afirma ele.

Numa passagem do texto o personagem do Rei Arthur, interpretado por Paulinho Moska diz “A nossa maior riqueza é a nossa diversidade. Você pode descobrir tarde demais que não há limites para a barbárie”.

Aliás, Paulinho Moska, em seu primeiro papel no teatro musical, está muito bem, mostrando desenvoltura, além de ótima interpretação das canções de Raul.

O elenco também traz uma das maiores atrizes brasileiras no papel de Merlin. Vera Holtz interpreta o mago, mas não de forma física e sim virtual. Graças à uma nova tecnologia Holtz aparecerá apenas nas telas especiais criadas para o espetáculo. O resultado é mesmo empolgante.

“Como contracenar com esse personagem que está em outra dimensão, que participa do espetáculo e se estabelece numa relação com a história do rei Arthur? Esse é o grande desafio em dar vida a Merlin. Na realidade, é a condução da entrada desse personagem em cena”, atesta o diretor.

Completam o núcleo principal da peça Larissa Brasser (Guinevere), Gustavo Machado (Lancelot), Patrick Amstalden (Dreadmor) e Kacau Gomes (Anamorg).

Outros profissionais tarimbados e talentosos compõem a produção como Fábio Cardia e Jules Vandystadt (direção musical e arranjos), Toni Rodrigues (coreografia), João Pimenta (figurinos), Carlos Esteves (desenho de som) e Marcela Altberg (produção de elenco).

Não há dúvidas que “Merlin e Arthur, um Sonho de Liberdade”, é um dos grandes musicais do ano. E nem precisa pedir o tradicional “Toca Raul!”

Serviço

Merlin e Arthur, Um Sonho de Liberdade

Estreia: 7 de junho – Em cartaz até 18 de agosto

Teatro Shopping Frei Caneca – 7º Andar

Rua Frei Caneca, 569

Livre

Sextas-feiras – 20h

Sábados – 16h e 20h

Domingos – 19h

Duração: 2h15min + 15 minutos de intervalo

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 150,00

Inf: (11) 3472-2229 – 3472-2230