Mercedes-Benz lança Linha Sprinter Golden Edition

A Mercedes-Benz lançou uma edição exclusiva da Sprinter para celebrar a liderança da marca nas vendas de veículos comerciais leves no Brasil em 2018, na categoria de Large Vans (3,5 a 5 ton de PBT). Chamada de “Sprinter Golden Edition”, esta é uma série limitada de 100 unidades da van 415 CDI 15+1 (15 assentos para os passageiros, mais o banco do motorista), best seller da Linha no País, que ganha customização com itens diferenciados, como câmera de ré e assistente de partida em rampa.

Esta van Sprinter ganhou um design externo único, com uma cor especial em tonalidade levemente dourada e um adesivo alusivo à Golden Edition, remetendo ao conceito de uma medalha de ouro. Outros detalhes estéticos específicos do modelo são a grade frontal cromada e as rodas de liga leve na cor preta. Dessa forma, a Mercedes-Benz evidencia a liderança e o sucesso da Linha Sprinter, formada por vans de passageiros e também por furgões e chassis com cabina para transporte e distribuição, bem como para prestação de serviços.

A liderança no mercado brasileiro reafirma o êxito da estratégia comercial da Sprinter, que visa entregar ao cliente muito mais do que um produto diferenciado, referência em qualidade, tecnologia, conforto e segurança.

A Rede oferece aos clientes um abrangente portfólio de produtos e serviços de pré e de pós-venda. Entre eles destacam-se as atrativas opções de financiamento do Banco Mercedes-Benz e do Consórcio Mercedes-Benz e a assistência técnica 24 horas.