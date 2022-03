Mentir ou não mentir? Eis a questão

Após dois anos de um período terrível imposto pela pandemia a vida volta, gradativamente, ao normal. A constatação de que a cultura foi o setor mais afetado vai ficando no passado com shows, exposições, montagens acontecendo por toda São Paulo e região metropolitana. As casas de espetáculos (pelo menos as que sobreviveram ao longo tempo parados) preparam eventos, sobretudo, comédias as quais precisamos muito.