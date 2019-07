Menores de cinco anos podem fazer coleta biométrica para tirar RG

Até recentemente, o Instituto de Identificação de São Paulo, IIRGD, não aceitava a coleta biométrica de crianças com idade inferior a cinco anos, que precisavam utilizar tinta nos dedos carimbados no papel, como era feito antigamente para todos os cidadãos, antes da coleta biométrica digital.

“Além da economia de papel, os arquivos digitais também facilitam a busca de informações no sistema, dando mais agilidade para os serviços de pesquisa”, afirma André Arruda, Diretor Presidente da Prodesp, empresa de Tecnologia da Informação do Estado.

O RG de bebês e crianças é um documento que proporciona segurança em todos os casos em que a identificação é necessária – em hospitais, escolas ou na hora de abrir uma caderneta de poupança, por exemplo. O RG, diferentemente da Certidão de Nascimento, tem foto e impressões digitais, além de ser mais fácil de carregar que a Certidão de Nascimento. A primeira via do RG é gratuita, e a segunda via tem uma taxa de R$ 39,80.

Se antes de pedir a emissão do RG os pais providenciarem o CPF da criança, a Carteira de Identidade já terá impresso o número do cadastro de pessoa física que valerá durante toda a vida para assuntos ligados à Receita Federal. Atualmente as Certidões de Nascimento já trazem o CPF, mas o número também pode ser gerado no Poupatempo na hora de emitir o RG. Não se esqueça de agendar o atendimento nos canais disponibilizados pelo órgão.