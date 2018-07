Meninos resgatados de caverna na Tailândia recebem alta médica

Em vídeo, divulgado pelas autoridades tailandesas, as crianças e os adolescentes demonstram recuperação física e psicológica, também fizeram brincadeiras e disseram o que estavam com vontade de comer.

Em depoimentos a imprensa, os meninos falaram sobre o medo e a fome que sentiram durante as 2 semanas em que ficaram presos, além de relatar a alegria de encontrar os mergulhadores e homenagear o voluntário que morreu durante os esforços de resgate.

A palavra milagre também foi proferida algumas vezes ao falarem sobre estarem vivos.

De acordo com um dos integrantes, o grupo entrou na caverna porque alguns ainda não conheciam o local. Mas acabaram surpreendidos pela forte chuva que alagou o local. Durante o tempo que ficaram presos, os ‘javalis’ relataram que beberam água que caía do teto da caverna. Eles tentavam não pensar em comida.

Mas repletos de sorrisos, quando perguntados o que estavam ansiosos para comer, os jovens mencionaram os mais distintos pratos.

O que aconteceu?

Em 23 de junho, um grupo de 12 garotos de 11 a 16 anos e o técnico de futebol de 25 anos ficaram presos em caverna que alagou durante passeio;

Eles foram encontrados apenas 9 dias depois de terem ficado presos, em lugar de difícil acesso, sem comida, bebendo água da chuva;

Com ajuda internacional, autoridades resolveram iniciar o resgate, em 8 de julho, mesmo com os riscos que implicava, porque o nível de oxigênio na caverna estava baixando;

Meninos foram resgatados após 3 dias de trabalho dos mergulhadores; 4 no primeiro dia, 4 no segundo e 4 mais o técnico no terceiro;

O garotos estavam bem, ficaram hospitalizados para acompanhamento médico e receberam alta nesta quarta-feira, 18. Um deles pediu desculpas por ter ficado preso. A orientação é para que fiquem 30 dias de repouso em casa.