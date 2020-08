Meninas da The Monic fazem live dia 13 de agosto

Com personalidade e peso a The Monic traz influências dos anos 90, resultando numa sonoridade própria e de muita atitude. Apesar da curta trajetória o grupo vem recebendo críticas elogiosas e arregimentando fãs em todo o Brasil. Já se apresentaram em casas importantes da capital paulistana como o Centro Cultural São Paulo, além de participarem de eventos bacanudos como o Oxigênio, Virada Cultural e Festival Big Dia da Música. Em 2019 The Monic lançou o debute “Deus Picio”, produzido por Rafael Ramos e trazendo vários destaques como “High” e “Buda”. A banda produz seus próprios clipes, todos com várias visualizações no Youtube. “México”, por exemplo, é ambientada no clima das novelas mexicanas dos anos 90 e é bem divertido.

Para 2020, em plena pandemia, o grupo lança o EP acústico “Refúgio”, o qual foi gravado seguindo as normas de distanciamento e isolamento social. Cada integrante gravou os takes de sua própria casa e o EP traz quatro faixas: três são releituras de músicas presentes em “Deus Picio” e a inédita “Aquela Mina”, já disponívels nas plataformas digitais.

A live da The Monic será com as guitarristas/vocalistas Ale Labelle e Dani Buarque, cada uma em sua casa e no set list irado trará as canções da curta, porém intensa, carreira da The Monic.

Serviço

Live com The Monic

Dia 13 de agosto

20 horas

Redes sociais do Centro Cultural Penha

@centroculturalpenha

www.facebook.com/centroculturalpenha