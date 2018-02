Menina de 7 anos morre ao participar do desafio do desodorante

Segundo notícia publicada no jornal O Globo, Adrielly Gonçalves estava tentando imitar um vídeo da internet chamado “desafio do desodorante”. A prática consiste em inalar o produto pelo maior tempo que a pessoa conseguir suportar e é mais um daqueles desafios sem sentido que aparecem no YouTube e são disseminados via redes sociais

De acordo com a família, a criança estava brincando sozinha em casa, quando disparou o spray de um desodorante diretamente em sua boca e segurou o ar, passando mal imediatamente.

Adrielly chegou a ser socorrida pelos pais até uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, da região, mas a menina sofreu uma parada cardíaca e morreu. A família divulgou um texto em uma rede social alertando para que os pais fiquem atentos e redobrem a atenção com esses “desafios”que são veiculados nas redes.