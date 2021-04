Mengele trabalhou dez anos no Brasil

Dando sequência na série de matérias sobre a história que poucos conhecem da Companhia Melhoramentos, com sede em Caieiras, nesta semana vamos reproduzir uma das matérias publicadas pelo jornal Folha de SP em 2004 que mostram ligações do médico nazista Josef Mengele, um dos criminosos de guerra mais procurados da história, com a empresa caieirense.