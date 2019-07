Memória: 50 anos do homem à Lua

As viagens tripuladas até a Lua foram resultado da disputa travada por americanos e soviéticos durante a Guerra Fria, o conflito político-ideológico que polarizou o mundo na segunda metade do século XX. Esse conflito levou as duas nações a disputarem a hegemonia mundial e aconteceu em diferentes níveis: no poderio bélico, na economia, na tecnologia etc.

A disputa tecnológica e os avanços científicos, que aconteciam diante de enormes investimentos na área, fizeram com que americanos e soviéticos travassem uma disputa pela exploração do espaço. A corrida espacial foi iniciada em 1957, quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite para o espaço – Sputnik 1 – e foi encerrada em 1975, quando uma missão espacial foi realizada em conjunto por americanos e soviéticos.