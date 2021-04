Melhoramentos, o outro lado da história

Foi através dela que muitas pessoas conseguiram e conseguem emprego na cidade, sendo referência no ramo não apenas no município, mas mundialmente.

Ao longo dos anos, a Melhoramentos foi fatiada e teve suas atividades divididas. Contudo continua sendo proprietária de milhares de hectares em Caieiras.

Responsável pelo fabrico de papel e outros produtos, a empresa teve início no século XIX, tendo à frente dos negócios os alemães. A história é bem conhecida não apenas pelos caieirenses, mas por todos que sabem da existência da Melhoramentos.

O que poucas pessoas sabem, é que a Companhia esconde por anos histórias tenebrosas e que tentou e tenta esconder até os dias atuais. Esse outro lado da Melhoramentos, poucos conhecem.

O mais assustador de todos envolve médico nazista Josef Mengele, um dos criminosos de guerra mais procurados da história, que morreu afogado em Bertioga, litoral de São Paulo, em 1979.

Relatos revelam que ele trabalhou formalmente em duas empresas por pelo menos 10 dos 19 anos em que viveu no Brasil.

Numa carta ao amigo austríaco Wolfgang Gerhard, de 22 de novembro de 1972, Mengele lamenta ter sido demitido após cinco anos como chefe de manutenção da Melhoramentos, onde conseguiu abrigo.

Jornais da época contam um pouco sobre sua atuação na centenária empresa de papeis. Uma história que poucos conhecem e será revelada pelo jornal Regional News em uma série de matérias.

A Melhoramentos foi procurada e por meio da assessoria de imprensa informou que a Companhia nega veementemente qualquer vínculo funcional ou empregatício com Josef Mengele (e seus pseudônimos correlacionados), baseada em todos os registros da companhia, fato este já investigado e confirmado pelas autoridades competentes.

“Ressaltamos que toda a trajetória da Melhoramentos e seu legado de 130 anos no Brasil está calcada na verdade, transparência e compromisso em ser um agente de transformação do mundo, com ações sustentáveis, realizadas nas regiões onde atua”.