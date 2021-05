Meio Ambiente: Caieiras poderá sofrer devastação

Por meio de documentos e fotos, o jornal Regional News teve acesso a uma negociação entre o prefeito Gilmar Soares Vicente, o Lagoinha, com a Bedoca Incorporadora Imobiliária LTDA mediante Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, TCCA nº 11/2021, intermediado por Felipe Satiro Nascimento, Secretário de Obras, Claudemiro Louzada e Monique Villas Boas, da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, para supressão de mata nativa em área de 49.832,49m2, situada na Rodovia dos Bandeirantes, km 36,5, em Caieiras.

O serviço autorizado pela prefeitura preocupa já que, além do referido TCCA omitir a amplitude do projeto e impacto avassalador em reserva ambiental e na intervenção ilegal em área de proteção ambiental, APP, inclusive diante de existência córrego e de limites de faixa rodoviária, e mediante uma compensação irrisória, haveria interesses encobertos para enriquecimento financeiro ilícito de pessoas envolvidas nesse trato.

A obra pode ser comprovada pelo documento DRS-2939 – PLE – 001 mostrando se tratar de um empreendimento imobiliário para implantação industrial com previsão de movimentação de terra e supressão vegetal de grande magnitude.

Não bastassem todas as negociações suspeitas, consta que a liberação de tais obras de infraestrutura teria sido condicionada à contratação da empresa J. DA SILVA LEITE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Ocorre que esta empresa é de propriedade do secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente e de Jairo da Silva Leite, bem como teria como sócio oculto o próprio Prefeito do Município de Caieiras, Gilmar Soares Vicente, conforme ações judiciais com vasta documentação em poder da Justiça caieirense.

Outro fato que chama atenção é que de forma espantosa, a Bedoca Incorporadora imobiliária Ltda. foi constituída recentemente, 07/12/2020, em endereço residencial, inclusive divergente daquele em que consta no TCCA 011/2021, revelando propósito premeditado para articular o desvio de finalidade da compensação ambiental pactuada com os demais envolvidos.

Para evitar que a negociação tenha andamento causando estragos irreparáveis ao meio ambiente na cidade de Caieiras, já foi instaurado procedimento para aferir possível crime de dano ao meio ambiente, até por estar contaminado de ilicitude penal ao pactuar compensação irrisória na supressão de vegetação em área de APP e também dissimular legalidade do ato compensatório sem laudo de impacto de flora e fauna.

Informações obtidas pelo jornal Regional News dão conta ainda de apontar a participação de dois vereadores da cidade nas negociações, além da facilitação de processo promovido por funcionários da Secretaria de Obras e Meio Ambiente.

Autoridades e envolvidos foram procurados

Todos os envolvidos foram procurados pelo RN. O mesmo ocorreu com a Câmara de vereadores que foi questionada, por meio de questionamentos ao Presidente da Casa, vereadores Wladimir Panelli e Birruga e demais parlamentares.

Wladimir Panelli – procurado separadamente por ter sido apontado como quem teria apresentado o proprietário da empresa Bedoca ao prefeito – respondeu desconhecer o fato apresentado e também o dono da empresa Sr Rony Candi. Desmentiu quaisquer envolvimentos com o caso e disse que irá proceder ofício ao senhor prefeito para que mande à Câmara qualquer procedimento legal ali instalado.

Os demais parlamentares procurados não se manifestaram até o fechamento da matéria.

O proprietário da Bedoca, Rony Candi, foi procurado em suas empresas e, em uma delas, a Rojemac, não atenderam o telefone.

O prefeito Lagoinha recebeu mensagem com questionamentos e até o fechamento da edição não se manifestou.

Claudemiro Louzada e Monique Vilas Boas, da Gestão de Meio ambiente da prefeitura de Caieiras, até o fechamento da edição não se manifestaram

Felipe Satiro, Secretário de Obras, não foi encontrado para dar sua versão.